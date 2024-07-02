Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 2 липня і розпочнеться о 19:00.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 відбудеться зустріч між національними збірними Румунії та Нідерландів, яка відбудеться на Альянц Арені у Мюнхені.

РУМУНІЯ — НІДЕРЛАНДИ ВІВТОРОК, 2 ЛИПНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Збірна Румунії сенсаційно вийшла до плей-оф Євро-2024 завдяки підсумковому першому місцю у квартеті E. При цьому головна сенсація, на жаль для всіх українських уболівальників, сталася вже у першому турі, коли румуни без шансів розгромили збірну України з рахунком 3:0, що згодом і відіграло ключову роль у розподілі місць у цій групі не на користь команди Сергія Реброва. Незважаючи на те, що перед стартом групового етапу статус двох явних фаворитів спочатку належав Бельгії та Україні, сам квартет E був найрівнішим із усіх на Євро-2024, що підтверджує наявність чотирьох набраних очок у кожної з команд. Однак завдяки своєму контратакувальному стилю, організованій обороні та тактичному вивченню суперників румуни цілком заслужено сьогодні є одними з учасників плей-оф чемпіонату Європи.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Нідерланди переможуть Румунію з ймовірністю 67% (коефіцієнт 1,49). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Збірна Нідерландів, у свою чергу, спочатку потрапила до так званої "групи смерті", де окрім неї учасниками були збірні Австрії, Франції та Польщі. І якби це був старий формат проведення чемпіонату Європи, то "помаранчеві" залишили б турнір після поразки від австрійців у заключному турі. Однак підопічні Рональда Кумана опинилися в 1/8 фіналу Євро-2024 не просто за рахунок того, що вони стали однією з найкращих команд, котрі зайняли треті місця у своїх квартетах. Нідерландці в цьому плані загалом стали найкращою третьою командою.

Безперечно, до зустрічі з румунами збірна Нідерландів підходить у статусі явного фаворита за рахунок свого атакуючого футболу та зіркового набору футболістів. Тим не менш, це Євро вже неодноразово доводило, що зірковий склад і той самий статус фаворита є другорядними чинниками, коли мова заходить про змагання національних збірних. Ми прогнозуємо, що колектив Кумана має проходити далі, але навряд чи "помаранчевим" варто очікувати на легку прогулянку проти організованої Румунії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РУМУНІЯ: Ніце — Банку, Бурке, Дрегушін, Раціу — Станчу, М. Марін, Р. Марін — Міхейле, Ман, Брегуш

Заявка збірної Румунії на Євро-2024:

Воротарі: Флорін Ніце (Газіантеп), Гораціу Молдован (Атлетіко), Штефан Тірновану (Стяуа). Захисники: Андрей Раціу (Райо Вальєкано), Раду Дрегушин (Тоттенгем), Богдан Раковіцан (Ракув), Адріан Рус (Пафос), Йонуц Неделчару (Палермо), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Васіле Могош (ЧФР Клуж), Нікушор Банку (Університатя Крайова). Півзахисники: Деян Сореску (Газіантеп), Маріус Марін (Піза, Італія), Александру Чікелдеу (Коньяспор), Резван Марін (Емполі), Ніколае Станчу (Дамак), Денніс Манн, Валентин Міхейле (обидва — Парма), Яніс Хаджі (Алавес), Адріан Шут, Даріус Олару, Флорінель Коман (усі — Стяуа). Нападники: Деніс Дрегуш (Газіантеп), Джордже Пушкаш (Барі), Деніс Алібек (Муайтер), Данієль Бірліджа (ЧФР Клуж).

НІДЕРЛАНДИ: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Фрімпонг, Депай, Гакпо.

Заявка збірної Нідерландів на Євро-2024:

Воротарі: 1. Барт Вербрюгген (Брайтон), 13. Джастін Бейло (Феєнорд), 23. Марк Флеккен (Брентфорд).

Захисники: 2. Лютсарел Гертрейда (Феєнорд), 3. Маттейс де Лігт (Баварія), 4. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), 5. Натан Аке (Манчестер Сіті), 6. Стефан де Врей (Інтер), 12. Джеремі Фрімпонг (Баєр), 15. Міккі ван де Вен (Тоттенгем), 17. Дейлі Блінд (Жирона), 22. Дензел Думфріс (Інтер Мілан).

Півзахисники: 7. Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), 8. Джорджиньо Вейналдум (Аль-Іттіфак), 14. Тіджані Рейндерс (Мілан), 16. Джої Верман, 24. Єрді Схаутен, (обидва — ПСВ), 20. Тен Копмейнерс (Аталанта), 21. Френкі де Йонг (Барселона), 26. Раян Гравенберх (Ліверпуль).

Форварди: 9. Ваут Веггорст (Гоффенгайм / Бернлі), 10. Мемфіс Депай (Атлетіко), 11. Коді Гакпо (Ліверпуль), 18. Доніелл Мален (Боруссія Д), 19. Браян Броббі, 25. Стівен Бергвейн (обидва — Аякс).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

Румунія:

Нідерланди:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

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