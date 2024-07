Черговий день раунду плей-оф Євро-2024 підійшов до свого завершення та визначив ще двох учасників стадії чвертьфіналу цієї континентальної першості, якими без сюрпризів стали збірні Франції та Португалії.

Традиційно підбиваємо підсумки дня на Євро-2024.

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 118), Діаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш — Фернандеш, Палління, Вітінья (Жота, 65) — Б. Сілва, Роналду, Леау (Консейсан, 76).



Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец — Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшнік (Іличич, 106), Млакар (Станкович, 74) — Шпорар (Целар, 74), Шешко.



Попередження: Жота — Дркушич, Карнічнік, Станкович, Бійол, Балковец

Найкращий гравець: Діогу Кошта (Португалія)

