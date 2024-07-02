Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за понеділок, 1 липня.

Черговий день раунду плей-оф Євро-2024 підійшов до свого завершення та визначив ще двох учасників стадії чвертьфіналу цієї континентальної першості, якими без сюрпризів стали збірні Франції та Португалії.

Традиційно підбиваємо підсумки дня на Євро-2024.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

Франція — Бельгія 1:0

Гол: Вертонген (аг), 84 Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабьо — Грізманн — Тюрам (Коло Муані, 62), Мбаппе Бельгія: Кастельс — Кастань (Де Кетеларе, 88), Фас, Вертонген, Теат — Де Брюйне, Онана, Феррейра Карраско (Лукебакіо, 89) — Опенда (Мангаля, 64), Лукаку, Доку Попередження: Чуамені, Грізманн, Рабьо — Вертонген, Мангаля Найкращий гравець: Жюль Кунде (Франція) Португалія — Словенія 0:0 (3:0 – пен.) На 105-й хвилині Кріштіану Роналду (Португалія) не забив пенальті (воротар).

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 118), Діаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш — Фернандеш, Палління, Вітінья (Жота, 65) — Б. Сілва, Роналду, Леау (Консейсан, 76).



Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец — Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшнік (Іличич, 106), Млакар (Станкович, 74) — Шпорар (Целар, 74), Шешко.



Попередження: Жота — Дркушич, Карнічнік, Станкович, Бійол, Балковец

Найкращий гравець: Діогу Кошта (Португалія)

That save in extra time! 😲



A heroic performance from Diogo Costa ⛔👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/8SUasSX2aR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024

ГЕРОЙ ДНЯ: ДІОГУ КОШТА (ПОРТУГАЛІЯ)

Такого нерезультативного дня Євро-2024 закономірним підсумком стало те, що саме воротар став справжнім героєм. І в цьому випадку мова йдеться про голкіпера збірної Португалії Діогу Кошту.

Кілька важливих сейвів протягом ігрового часу, жодного реалізованого пенальті від збірної Словенії під час післяматчевої серії — все це справа рук Кошти, завдяки якому Португалія змогла вибрати путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

АНТИГЕРОЙ ДНЯ: ЯН ВЕРТОНГЕН (БЕЛЬГІЯ)

Франція виборола своє місце в 1/4 фіналу Євро-2024 не лише завдяки своїй організованій обороні та прагматичному стилю футболу. Навряд чи хтось згадає саме це за підсумками протистояння з Бельгією, коли результат матчу вирішив єдиний автогол бельгійського захисника Яна Вертонгена.

Цей автогол стався доволі неочікувано на 85-ій хвилині, коли Коло Муані розвернувся в чужому штрафному та пробив, м'яч зрадницьки зачепив ногу Вертонгена та залетів у ворота його команди. 1:0. У той момент в команди Доменіко Тедеско банально не залишилось часу, щоб врятуватись, тоді як 37-річний бельгійський захисник ще довго коритиме саме себе за цей момент.

РОЗЧАРУВАННЯ ДНЯ: РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Всім критикам Кріштіану Роналду: ви цього чекали – ви це отримуєте. Поєдинок зі словенцями і близько не можна віднести до розряду успішних у виконанні зіркового досвідченого португальця, погана результативність якого могла коштувати збірній Португалії подальшої участі на Євро-2024. На цей раз обійшлося.

Кріштіану Роналду виконав більше ударів (20), ніж будь-який інший гравець на Євро-2024. Найбільший показник ударів у площину ворів на цьому чемпіонаті Європи (9) також має Роналду, проте ще жодного гола на свій рахунок він записати так і не зміг — навіть призначеного пенальті в компенсований час не вистачило.

У той же час, Роналду тут не єдина зірка, у кого з голами поки що дуже туго: слідом за ним йде Кіліан Мбаппе зі своїми 15 ударами, але у француза на відміну від португальця один забитий м'яч в активі в нічийному матчі з поляками таки є .

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Роналду першим в історії не забив два пенальті на Євро.

- Пепе — найстарший гравець в історії плей-оф великих міжнародних турнірів. Досвідчений португальський захисник досяг цього у віці 41 року та 126 днів, перевершивши рекорд англійця Пітера Шилтона на чемпіонаті світу-1990 року, який зіграв тоді проти Італії в матчі за третє місце у віці 40 років та 292 днів.