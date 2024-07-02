Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер "Ле Бле" прокоментував вихід у чвертьфінал Євро.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився після перемоги над Бельгією (1:0) у 1/8 фіналу Євро.

"Ми помітно додали, а наш суперник діяв дуже обережно, хоч на папері вважається атакувальною командою. Ми робили все можливе, щоби створювати моменти. І ми їх створили більше ніж суперник. Ми вичікували і не потрапили в їхню пастку. Я цьому радий, але загалом неможливо перемагати, просто володіючи м'ячем.

Хоч усі й чекали від нас виходу до чвертьфіналу, але у будь-якому разі це приємна подія. Нічого не відбувається просто по клацанню. Тепер ми справді у чвертьфіналі, і це дуже важлива фаза", — сказав Дешам.

5 липня Франція зіграє з Португалією у чвертьфіналі.