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Коментар від форварда стосовно власних виступів.

Артем Довбик прокоментував свою гру.

"Прийшов час підбити підсумки. Хочу сказати декілька слів про Євро, та про цей сезон в цілому", — написав форвард у Instagram.

"Якщо брати командний виступ, то останні дві гри показали, що на такому турнірі потрібна концентрація з першої хвилини та впродовж всіх матчів. Перша гра виявилась для нас фатальною, саме через неї ми не змогли продовжити наш шлях.

Стосовно свого індивідуального виступу, то я абсолютно не задоволений своєю грою. Очевидно, що після клубного сезону, я та всі інші очікували більшого. Але я проживаю цю кризу з думкою про те, що вона зробить мене сильнішим. Змінити вже нічого неможливо, тому залишається тільки прийняти це та йти далі.

Стосовно мого дебютного сезону в Ла Лізі, то він був дуже емоційним та насиченим. Для любителів статистики, експертів (професійних та диванних) і всіх, хто став розбиратись у футболі, трішки цифр: за 11 місяців мені вдалося зіграти 54 матчі, 3691 ігрову хвилину і зробити 40 результативних дій (29 голів + 11 асистів). Вважаю, що для дебютного сезону це непогано.

А зараз я хочу тільки подякувати всім, хто мене підтримував, в першу чергу коли було нелегко. А не легко було багато разів. Вміння тримати удар тепер відпрацьоване в мене добре.

Наостанок, хочеться нагадати людям тільки про одне — не забувайте підтримувати та допомагати воїнам, які боронять нашу країну. Слава Україні".

Зараз Артемом цікавиться лондонський Арсенал.