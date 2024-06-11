Зустріч із Молдовою була плідною на голи дуету українців із Жирони.
Артем Довбик, Getty Images
11 червня 2024, 21:09
Збірна України розгромила на виїзді збірну Молдови (4:0) в рамках останнього товариського матчу перед Євро-2024.
Молдова — Україна: відео голів та огляд матчу 11.06.2024
Правий вінгер Віктор Циганков і центральний нападник Артем Довбик записали на свій рахунок по одному результативному удару. Таким чином, топ-10 найкращих бомбардирів в історії збірної України вкотре зазнав змін:
1. Андрій Шевченко — 48 голів (111 матчів);
2. Андрій Ярмоленко — 46 голів (118 матчів);
3. Євген Коноплянка — 21 гол (87 матчів);
4-5. Роман Яремчук — 15 голів (50 матчів);
4-5. Сергій Ребров — 15 голів (75 матчів);
6-7. Олег Гусєв — 13 голів (98 матчів);
6-7. Віктор Циганков — 13 голів (54 матчі);
8. Сергій Назаренко — 12 голів (56 матчів);
9. Євген Селезньов — 11 голів (58 матчів);
10. Артем Довбик — 10 голів (28 матчів).
Зазначимо, що Довбик раніше ділив 10-13 сходинку списку з Олександром Зінченком (63/9), Андрієм Воробеєм (68/9) та Андрієм Гусіним (71/9).
Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:
Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).