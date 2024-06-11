Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зустріч із Молдовою була плідною на голи дуету українців із Жирони.

Збірна України розгромила на виїзді збірну Молдови (4:0) в рамках останнього товариського матчу перед Євро-2024.

Молдова — Україна: відео голів та огляд матчу 11.06.2024

Правий вінгер Віктор Циганков і центральний нападник Артем Довбик записали на свій рахунок по одному результативному удару. Таким чином, топ-10 найкращих бомбардирів в історії збірної України вкотре зазнав змін:

1. Андрій Шевченко — 48 голів (111 матчів);

2. Андрій Ярмоленко — 46 голів (118 матчів);

3. Євген Коноплянка — 21 гол (87 матчів);

4-5. Роман Яремчук — 15 голів (50 матчів);

4-5. Сергій Ребров — 15 голів (75 матчів);

6-7. Олег Гусєв — 13 голів (98 матчів);

6-7. Віктор Циганков — 13 голів (54 матчі);

8. Сергій Назаренко — 12 голів (56 матчів);

9. Євген Селезньов — 11 голів (58 матчів);

10. Артем Довбик — 10 голів (28 матчів).

Зазначимо, що Довбик раніше ділив 10-13 сходинку списку з Олександром Зінченком (63/9), Андрієм Воробеєм (68/9) та Андрієм Гусіним (71/9).

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).