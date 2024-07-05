Копа Америка

Аргентина вийшла до півфіналу турніру вп'яте поспіль.

Сьогодні вночі відбувся перший чвертьфінальний матч Кубку Америки, у якому зустрілися збірні Аргентини та Еквадору.

Рахунок у матчі був відкритий на 35 хвилині зусиллями Лісандро Мартінеса, але еквадорці змогли дивом зрівняти цифри на табло на першій компенсованій хвилині до другого тайму, а автором рятівного м'яча став Кевін Родрігес.

Також додамо, що на 62 хвилині еквадорець Еннер Валенсія не реалізував пенальті.

Таким чином, основний час матчу закінчився внічию і гра перейшла в серію пенальті, де Аргентина була сильнішою з рахунком 4:2. При цьому капітан аргентинців Ліонель Мессі виконав свій удар паненкою і не забив, а воротар Еміліано Мартінес відбив два перші удари еквадорців.

Аргентина вийшла до 1/2 фіналу на п'ятому Кубку Америки поспіль. У півфіналі Аргентина зіграє проти переможця пари Венесуела – Канада.

Аргентина — Еквадор 1:1 (по пенальті 4:2)

Голи: Л. Мартінес, 35 — Родрігес, 90+1.

Аргентина: Еміліано Мартінес — Тальяфіко, Лісандро Мартінес (Отаменді, 78), Ромеро, Моліна (Монтіель, 90+5) — Макаллістер, Фернандес (Ло Чельсо, 78), Де Пауль, Гонсалес — Лаутаро Мартінес (Альварес, 65), Мессі.

Еквадор: Домінгес — Інкап'є, Пачо, Торрес, Пресіадо — Груесо (Ебоа, 80), Сарм'єнто (Родрігес, 76), М. Кайседо, Франко (Х. Кайседо, 87), Паес (Мінда, 76) — Валенсія (Мена, 80).

Попередження: Гонсалес, Тальяфіко — Валенсія, М. Кайседо.