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44-річний фахівець замінить Роба Пейджа.

Футбольна асоціація Уельсу оголосила про призначення головним тренером національної команди Крейга Белламі.

Сторони уклали контракт до 2028 року.

На цій посаді 44-річний фахівець змінить Роба Пейджа, який не зміг вивести збірну на Євро-2024 і його звільнили. Кандидатами на посаду головного тренера збірної Уельсу також були Тьєррі Анрі та Віллі Саньоль.

Белламі як футболіст відомий за виступами за Ньюкасл, Ліверпуль, Манчестер Сіті та інші клуби. У його активі 19 голів у 78 матчах за валлійську збірну.

Тренерську кар'єру Белламі почав 2015 року в академії Кардіффа. У 2019-2021 роках він працював в Андерлехті. Влітку 2022 року Белламі увійшов до штабу Бернлі.