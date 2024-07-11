Копа Америка

Але жодних обіцянок щодо розслідування події не надав.

Події півфінального протистояння Копа Америка-2024, у рамках якого збірна Колумбії здолала Уругвай (1:0), затьмарила масова сутичка на трибунах та агресія вболівальників "трикольорових" по відношенню до членів сімей гравців команди суперників.

Кубок Америки. Колумбія виборола путівку до фіналу в Уругваю

Одним із головних учасників інциденту був нападник англійського Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс.

Після завершення гри організатори турніру від КОНМЕБОЛ виступили з офіційною заявою з приводу події.

"КОНМЕБОЛ рішуче засуджує будь-який акт насильства у футболі.

Наша робота ґрунтується на переконанні, що футбол поєднує та об’єднує нас завдяки своїм позитивним цінностям.

Немає місця нетерпимості та насильству як на полі, так і поза ним.

Ми запрошуємо всіх у дні, що залишились до завершення турніру, використати всю свою пристрасть, щоб вболівати за свої національні збірні та влаштувати незабутнє шоу", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в фінальному матчі Копа Америка-2024 зіграють Аргентина та Колумбія, тоді як Канада та Уругвай вирішуватимуть долю третього місця на турнірі.