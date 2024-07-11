Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "Оран'є" може завершити виступи у збірній своєї країни?

Лідер збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про своє майбутнє у складі національної команди своєї країни після поразки від Англії (1:2) у матчі 1/2 фіналу Євро-2024. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Поняття не маю, яким буде моє майбутнє у збірній. Влітку доведеться добре подумати з цього приводу, чим я і займуся. А після спробуємо ще раз. Минулий сезон був дуже довгим, було витрачено багато сил, зокрема емоційних. Нам всім треба добре відпочити та налаштуватися на новий сезон", — сказав ван Дейк.

Раніше головний тренер Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку від Англії.