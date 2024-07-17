Інше

Лео пропустить щонайменше два матчі.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може пропустити найближчі матчі американської ліги МЛС через травму.

За інформацією офіційного сайту клубу, у гравця виявлено травму зв'язок гомілкостопу. Він отримав її у фінальному матчі Кубка Америки між збірними Аргентини та Колумбії (1:0).

Ймовірно, Ліонель може пропустити майбутні матчі проти Торонто (18 липня) та Чикаго Файр (21 липня), а також Матч зірок МЛС, який заплановано на 24 липня.

Цього сезону Мессі провів 12 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дев'ять гольових передач.