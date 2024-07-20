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Володимир Пятенко поділився очікуваннями від майбутніх протистоянь із Туреччиною.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору Євро-2025, де "синьо-жовтим" випало зіграти проти Туреччини.

"Нам дістався серйозний опонент. Збірна Туреччини з кожним сезоном додає, ось і на груповому етапі поточного відбору Євро-2025 поступилася в Лізі В лише швейцаркам, випередивши угорок та азербайджанок. Цей прогрес можна передусім пояснити зростанням рівня чемпіонату Туреччини, де більшість клубів уже має змогу підсилитися якісними легіонерами, й це сприяє конкуренції.

Ось чому треба дуже серйозно поставитися до туркень. Нам у пригоді має стати те, що сезон в Україні стартує на місяць раніше, тому проблем з ігровою практикою в моїх підопічних не повинно бути. Сподіваюся, що вдасться провести й повноцінний етап підготовки. Треба буде врахувати кожну дрібницю, бо налаштовуємося тільки на перемогу", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матчі першого раунду плей-оф Євро-2025 заплановані на 23-29 жовтня. Якщо Україна пройде Туреччину, то у другому раунді зіграє проти переможця пари Греція – Бельгія.