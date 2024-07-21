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Безробітний тренер вирішив прокоментувати гру Франції.

Аргентинський головний тренер Хорхе Самполі свій останній досвід тренерської діяльності отримував ще восени минулого року, коли бразильському Фламенгу вистачило п’яти місяців для того, аби керманич залишив посаду на чолі клубу.

Після цього 64-річним фахівцем ніхто з клубів не цікавився, тому він і досі залишається без роботи.

Від нічого робити, досвідчений тренер вирішив сходити на інтерв’ю до SoFoot, під час якого його запитали про гру збірної Франції на чемпіонаті Європи-2024, оскільки Сампаолі мав досвід роботи з Марселем у 2021-22 роках.

"Коли все виходить з-під контролю, інші гравці збірної Франції стоять, як глядачі, спостерігають за тим, що робитиме з м’ячем Усман Дембеле.

Вони знають, що він грає як аутист: він починає атаку й завершує її виключно самостійно. Він не здатен змусити блищати партнера по команді, бо він знає лише, як блищати самому.

Мбаппе в цьому плані трохи схожий на нього.

У Франції надзвичайна команда, але їм потрібно багато вільного простору. І коли цей простір зменшується, вони не можуть знайти шляхи для атаки, незважаючи на свої величезні індивідуальні здібності.

За відсутності розігруючих та комбінаційної гри, команда повністю залежить від своєї надійності і вдалого дня своїх атакуючих гравців.

Це не те, яким би я хотів бачити футбол", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що за плечима Сампаолі також є досвід роботи в Аргентино, Хуан Ауріху, Спорт Бойз, Коронель Болоньєзі, Спортінг Крісталь, О’Гіггінс, Емелеку, Універсідад де Чилі, збірній Чилі, андалузькій Севільї, збірній Аргентини, бразильських Сантосі та Атлетіко Мінейро.