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Фахівець знову працюватиме з командою Мексики.

Федерація футболу Мексики офіційно оголосила про призначення Хавьєра Агірре на посаду головного тренера національної команди.

Він прийшов на зміну Хайме Лосано. Після невдалого виступу на Кубку Америки тренер залишив команду.

Агірре раніше вже двічі працював із збірною Мексики. Він очолював команду на чемпіонатах світу 2002 та 2010 року.

До його штабу увійшов колишній капітан збірної Рафаель Маркес, який розірвав контракт із Барселоною Б.

Останнім місцем його роботи буль Мальорка.