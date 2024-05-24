Іспанія

Балеарський клуб зберіг свою прописку у Ла Лізі.

Мальорка на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Хав'єра Аггіре після закінчення нинішнього сезону.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, незважаючи на те, що команда зберегла прописку в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

65-річний мексиканець очолював Мальорку з березня 2022 року. Його досягненнями стали дев'яте місце в Ла Лізі минулого сезону та фінал Кубку Іспанії у нинішній кампанії, де Мальорка поступилася Атлетіку у серії пенальті.

Свій останній матч Аггіре разом із Мальоркою проведе проти Хетафе. Гра відбудеться 26 травня.