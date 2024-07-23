Інше

ФІФА вже встигла відповісти на звинувачення невдоволених.

Англійська Прем'єр-ліга та інші топ-ліги Європи мають намір подати судовий позов проти ФІФА через перевантажений календар матчів. Про це повідомляє прес-служба EL та FIFPRO.

Асоціація європейських ліг разом із Асоціацією футболістів вирішили подати скаргу до Єврокомісії на ФІФА, яка на їхню думку зловживає своїм становищем у світовому футболі.

Зокрема, ліги незадоволені розширенням клубного чемпіонату світу, який ще більше збільшить навантаження на футболістів.

"Протягом кількох років ліги та союзи гравців неодноразово закликали ФІФА розробити чіткий, прозорий та справедливий процес за календарем міжнародних матчів. Останній офіційний запит був направлений Конгресу та Раді ФІФА у травні 2024 року. На жаль, ФІФА постійно відмовляється включати національні ліги та союзи гравців у процес прийняття рішень.

Календар міжнародних матчів зараз перенасичений і став нестійким для національних ліг та становить загрозу здоров'ю гравців. В останні роки ФІФА неодноразово підтримувала свої власні змагання та комерційні інтереси, нехтуючи своїми обов'язками керівного органу та завдавала шкоди економічним інтересам національних ліг та добробуту гравців", — йдеться у заяві EL та FIFPRO.

Тим часом прес-служба ФІФА виступила з офіційною заявою у своїх соціальних мережах.

"Поточний календар був одноголосно затверджений Радою ФІФА, до складу якої входять представники всіх континентів, включаючи Європу, після всебічних консультацій, у яких взяли участь FIFPRO та ліги.

Календар ФІФА — це єдиний інструмент, що забезпечує міжнародному футболу можливість виживання, співіснування та процвітання поряд із внутрішнім та континентальним клубним футболом.

Деякі європейські ліги, які самі є організаторами та регуляторами змагань, діють із комерційних інтересів, лицемір'я і не зважаючи на всіх інших у світі. Ці ліги, очевидно, віддають перевагу календарю, наповненому товариськими матчами та літніми турами, часто пов'язаними з великими подорожами світом.

На відміну від них, ФІФА має захищати спільні інтереси світового футболу, включаючи захист гравців, скрізь та на всіх рівнях гри", — йдеться у заяві ФІФА.