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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Ірак U-23 та Україна U-23.

Олімпійські збірні Іраку та України зіграють у Ліоні на Стад Олімпік Ліонне в рамках першого туру Ігор-2024.

Руслан Ротань, у свою чергу, залучив до стартового складу Крупського та Мартинюка на фланги оборони.

Ірак U-23: Х. Хасан — Саадоон, Алі, Тахсін, Амер, А. Хасан — Баєш, М. Мохаммед, К. Мохаммед, Ю. Амін — Хуссейн.

Запасні: Сааді, Саад, Аль-Імам, Н. Мохаммед, Джасім, Абдуламір, Лавенд.

Україна U-23: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк — Криськів, Рубчинський, Михайленко — Хлань, Сікан, Брагару.

Запасні: Єрмаков, Сич, Очеретько, Краснопір, Салюк, Велетень, Федор.



Гра Ірак U-23 — Україна U-23 почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.