Туреччина

Турецький клуб викупив контракт футболіста Челсі.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний трансфер вінгера Хакіма Зієша до турецького Галатасарая.

Нагадаємо, минулого сезону 31-річний марроканець виступав за турецький гранд на правах оренди, після чого турки вирішили викупити його контракт.

Угода з футболістом розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон. За рік він заробить близько 3 мільйонів євро.

Минулого сезону Зієш провів 23 матчі, в яких відзначився вісьмома голами та чотирма результативними передачами.