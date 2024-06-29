Турецький клуб викупив контракт футболіста Челсі.
Хакім Зієш, Getty Images
29 червня 2024, 07:46
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний трансфер вінгера Хакіма Зієша до турецького Галатасарая.
Нагадаємо, минулого сезону 31-річний марроканець виступав за турецький гранд на правах оренди, після чого турки вирішили викупити його контракт.
Угода з футболістом розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон. За рік він заробить близько 3 мільйонів євро.
Минулого сезону Зієш провів 23 матчі, в яких відзначився вісьмома голами та чотирма результативними передачами.