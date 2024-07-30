Інше

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після вильоту з Олімпійських ігор.

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі групового етапу ОІ-2024 проти Аргентини (0:2).

"Мабуть, результат не по грі, він не відповідає дійсності. Закономірність результату полягає в тому, що майстерність конкретного епізоду вирішується індивідуально гравцями. В Аргентини індивідуальність була присутня, тому маємо такий рахунок. Що стосується самої гри: ми без перебільшення грали краще за Аргентину і не заслуговували на поразку.

Задоволений хлопцями, вони — великі молодці, можуть грати на рівні команд топрівня. Але для цього потрібно, щоб такий накал був у кожному матчі. Коли ми граємо по сім годин матч в Україні, це дається взнаки.

Дякуємо хлопцям за їхнє ставлення. І те, що ми на цьому турнірі, — дуже великий успіх для нашої країни. А в майбутньому, якщо хлопці будуть так вірити у свою гру, то в нас будуть перемоги і на Олімпійських іграх. Дай Боже, щоб закінчилася війна і був мир", — наводить слова Ротаня Суспільне спорт.

Таким чином, Україна посіла третє місце у групі та вилетіла з футбольної Олімпіади-2024.