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Відбулися заключні матчі групового етапу ОІ-2024.

Завершилися заключні матчі групової стадії Олімпійських ігор, за підсумками яких визначились останні чвертьфіналісти турніру.

У першому матчі Японія вирвала перемогу над Ізраїлем із рахунком 1:0.

Японці вирвали перемогу на першій компенсованій хвилині, коли голом відзначився Мао Хосоя.

Ізраїль U-23 — Японія U-23 0:1

Гол: Хосоя, 90+1.

Ізраїль U-23: Нір Он — Фейнгольд, Голдберг, Лемкін, Ревіво — Глух, Шахар (Фарада, 46), Гендельман (Давіда, 84), Азулай (Йона, 69) — Абада, Мадмун (Тургеман, 46).

Японія U-23: Кокубо — Кімура, Нісіо, Сузукі, Учіно — Аракі (Хосоя, 78), Кавасакі (Фудзіта, 79), Ямамото (Уенака, 46), Ямада (Міто, 61) — Фудзіо, Сато.

Попередження: Шахар, Фейнгольд.

У другій зустрічі Парагвай здобув мінімальну перемогу над Малі з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у дебюті поєдинку, коли на п'ятій хвилині результативним ударом відзначився Марсело Фернандес.

Парагвай U-23 — Малі U-23 1:0

Гол: М. Фернандес, 5.

Парагвай U-23: Р. Фернандес — Рівас, Де Хесус, Фабіан Бальбуена, Нуньєс — Кантеро, Д. Гомес (Парцаюк, 88), М. Гомес, М. Фернандес (Кабальєро, 88) — Енкісо (Флорес, 81), Перес (Луцена, 70).

Малі U-23: Л. Діарра — Дукуре, Тункара, Сіссе, Діоманде — Діакіте (Діалло, 78), Траоре, Жідду (Самаке, 46) — Т. Діарра (Б. Діарра, 32), Сако, Думбія.

Попередження: Перес, Гомес, М. Фернандес, Луцена, Кабальєро — Думбія, Сіссе, Дукуре.

Таким чином, Японія посіла перше місце у групі D, набравши сім очок. Друге місце у Парагвая із шістьма балами. Ізраїль та Малі вилетіли з турніру.

Турнірне становище у групі D після трьох турів: