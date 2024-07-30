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Відбулися заключні матчі групи А.

Сьогодні, 30 липня, відбулися заключні матчі групового етапу Олімпійських ігор-2024 у квартеті А.

Франція, яка вже забронювала собі місце у плей-оф, обіграла Нову Зеландію з рахунком 3:0.

Перемогу французам принесли забиті м'ячі у виконанні Жана-Філіпа Матети, Дезіре Дуе та Арно Калімуендо.

Нова Зеландія U-23 — Франція U-23 0:3

Голи: Матета, 19, Дуе, 71, Калімуендо, 74.

Нова Зеландія U-23: Паульсен — Саттон (Шерідан, 78), Боксолл, Сурман (Хердман, 78), Біндон — Гарбетт, Белл — Келлі, Сінг (Гілліон, 90+1), ван Хаттум (Байлісс, 46) — Вейн (Кончі, 86).

Франція U-23: Нкамбадіо — Матсіма, Люкеба (Баде, 78), Магасса — Локо, Лепенан, Діуф, Дуе (Шотар, 78) — Шеркі (Олісе, 65) — Калімуендо, Матета (Акліуш, 65).

Попередження: Келлі.

У другому матчі групи збірна США обіграла Гвінею з рахунком 3:0.

Американці забезпечили собі позитивний результат у першому таймі. Спочатку на 14 хвилині голом відзначився Джордже Михайлович, а через 17 хвилин перевагу США подвоїв Кевін Паредес.

Остаточну крапку у матчі поставив Паредес, який оформив дубль.

США U-23 — Гвінея U-23 3:0

Голи: Михайлович, 14, Паредес, 31, 75.

США U-23: Шульте — Толкін, Ціммерман, Робінсон, Гарріел — Діц (Атенсіо, 52) — Михайлович (Макглінн, 52), Тессманн — Йоу (Бут, 66), Паредес (Вайлі, 77) — Ааронсон (Макгвайр, 66).

Гвінея U-23: Сілла — Кейта, Сома, Сіссе (Уларе, 28) — Діалло (Ш. Камара), Діавара (І. Камара, 63), Туре, Бальде — Моріба, У. Камара, Ба (Г. Камара, 63)

Попередження: Діц — У. Камара.

Таким чином, Франція посіла перше місце у групі з дев'ятьма очками після трьох ігор. У США шість балів та друге місце.

Турнірна таблиця групи А після третього туру: