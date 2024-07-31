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Збірна України U-23 не зуміла вийти до плей-оф турніру у Франції.

Центральний нападник Данило Сікан висловився щодо вильоту збірної України U-23 з футбольного турніру Олімпіади-2024 у Франції, передає офіційний сайт УАФ.

Україна — Аргентина 0:2 Відео голів та огляд матчу 30.07.2024

Представник Шахтаря сподівається, що "синьо-жовті" не востаннє брали участь у такому змаганні та поділився своїми думками щодо статусу капітана.

"Могли більше, зробили трішки менше. Але на цьому життя не закінчується, повертаємося працювати у свої клуби. Руслан Ротань побажав успіхів і міняти менталітет.

Повертаємося з одною перемогою та двома поразками. Це досвід, який у подальшому лише допоможе мені. Ми вперше беремо участь у такому турнірі як Олімпіада і, сподіваюся, не востаннє.

Статус капітана? Це відповідальність, звичайно, але він не тисне. Я відповідаю за команду на полі, за її характер, якісь тактичні дії. Ми — одна команда, працюємо лише заради перемоги", — сказав 23-річний гравець.

Зазначимо, що Сікан узяв участь у всіх трьох матчах (80 хвилин, 65 і 59) групового етапу, не відзначившись результативними діями.