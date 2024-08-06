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Карло Анчелотті вважає Аталанту дуже небезпечною та особливою командою, яка грає в унікальній манері.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти, а також розповів про свою відпустку, перехід Кіліана Мбаппе з ПСЖ та про молодих талантів "вершкових".

"Я повністю відключився влітку, але дивився всі матчі Євро-2024 та Кубку Америки. Футбол – моя пристрасть, це весело. Я чудово відпочив. Мав 40 днів відпустки. Було чудово. Я побував у гарних місцях та дивився футбол, який я обожнюю. Це мої улюблені заняття.

Матч проти Аталанти як завжди вийде важким, адже це початок сезону. Але ми підходимо до нього з упевненістю, розуміючи, яке випробування на нас чекає. Вважаю, що Аталанта заслужила право брати участь у цьому матчі, оскільки вона провела чудовий сезон у Лізі Європи, де обігравала топові команди, такі як Ліверпуль. І вони легко перемагали, навіть у фіналі. Тож ми дуже поважаємо цю команду, але сподіваємось показати свою найкращу гру.

Не думаю, що хтось чекав, що Аталанта так впевнено обіграє Баєр у фіналі. Як я вже сказав, у Аталанти був чудовий сезон. Це дуже небезпечна та особлива команда, яка грає в унікальній манері. Баєр не зміг показати свою звичну гру, тому що гравці Аталанти не дозволили йому цього зробити.

Ми з Джан-Пьєро Гасперіні друзі і чудово ладнаємо. Ми познайомилися ще в Ювентусі. Аталанта стабільно грає в Європі завдяки Гасперіні, після його приходу справи у них добре пішли і в Серії А. Ця команда виростила добрих та важливих гравців. Він проробив приголомшливу роботу і продовжує досягати успіху.

Перехід Кіліана Мбаппе? Насамперед, він додасть команді свої якості, а також холоднокровність, ставлення та відданість справі. Йому доведеться адаптуватись, як і всім до нього. Ми дуже раді, що він тут, тому що має відмінні якості, і я впевнений, що з його характером він дуже швидко адаптується. Усі у Реалі дуже раді, що він прийшов до нас: уболівальники, клуб, гравці, тренер. Ми всі дуже раді, що він тут. Впевнені, що він дуже добре покаже себе.

Робота з Ардою Гюлером та Ендріком? Мені подобається працювати з ними, тому що вони навчаються дуже швидко. Вони слухають наші пропозиції та інструкції, хочуть зростати та вдосконалюватися.

При цьому забавно, що про Вінісіуса, Родріго, Беллінгема та Камавінга більше не говорять як про молодих гравців. У нас молода команда із великим майбутнім. Все залежатиме від них і від їхньої здатності згуртуватися, об'єднатися та створити чудову команду. Тому що, зрештою, перемагає завжди команда", — наводить слова Анчелотті прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал — Аталанта за Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня у Варшаві.