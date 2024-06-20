Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу збірної Румунії.

Мірча Луческу прокоментував перемогу збірної Румунії з Україною.

"Команда грала дуже добре", — цитує тренера Fanatik Ro.

"Вона грала розумно. Я говорив перед матчем, що ми зможемо перемогти їх, якщо будемо грати організовано, і в цьому заслуга Еді Йорденеску. Він дуже добре організував гру проти збірної України, де кожен гравець хотів бути головним героєм.

Зазвичай я не виокремлюю гравців, але цього разу в захисті відзначився Дрегушин, який на голову переважав усіх. Він грав проти дуже сильних суперників — Яремчука і Довбика.

Цього разу мені сподобався Станчу, якого я критикував після матчу з Ліхтенштейном, коли він ходив по полю пішки. Цього разу він грав у зоні, яка йому найбільше підходить. Де він міг продемонструвати свій дриблінг, удар та останній пас.

У українців видався чорний день. Ті помилки, які вони зробили, неприпустимі на такому рівні. Коли я дивився матч, здавалося, що румуни грають за великі європейські клуби, а українці – за маленькі. Коли насправді все навпаки".

У матчі зі збірною України Румунія виграла з рахунком 3:0 у стартовій зустрічі групи E.