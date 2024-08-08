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У фіналі українець був сильнішим за представника Казахстану.

Українець Олександр Хижняк виборов золоту олімпійську медаль з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

У фіналі Олімпійських ігор у Парижі Хижняк здобув перемогу над казахстанським боксером Нурбеком Оралбаєм роздільним рішенням суддів 3:2.

Також зазначимо, що це була друга зустріч між Хижняком та Оралбаєм, а перша пройшла у лютому 2023 року, коли українець також був сильнішим на турнірі в Угорщині.

Нагадаємо, раніше Україна виборола золоту медаль у жіночому фехтуванні.