Інше

Аргентинський фахівець може знову повернутися на тренерську лаву.

Колишній головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може очолити збірну США. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 52-річний аргентинець є головним кандидатом на вакантне місце.

Найближчим часом його агент зустрінеться із представниками Федерації футболу США, щоб обговорити можливий контракт.

Також наголошується, що тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера збірної стане Майк Варас, який працює з молодіжною національною командою.

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі, який він залишив у травні цього року. Під його керівництвом "сині" провели 51 матч, з яких 27 виграли, 10 разів зіграли внічию та 14 разів програли. Також він працював з Еспаньйолом, Саутгемптоном, Тоттенгемом та ПСЖ.

Додамо, що на останньому Кубку Америки збірна США не змогла вийти з групи, пропустивши вперед Уругвай та Панаму.