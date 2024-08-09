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Нідерландський хавбек поділився своїми думками перед матчем проти Реалу.

Півзахисник Аталанти Мартен де Рон згадав перемогу своєї команди в Лізі Європи, а також розповів про перспективи "бергамасків" у матчі за Суперкубок УЄФА проти Реала та повернення клубу до Ліги чемпіонів.

"Перемога у Лізі Європи була неймовірною, просто фантастичною для міста та для нас. У той момент, коли літак приземлився, люди чекали на нас, і вони не могли в це повірити і вщипнули один одного, щоб переконатися, що це справді так. Ми святкували, ми співали, і це досвід, який люди не так легко забудуть. Навіть зараз, коли ви зустрічаєте людей у ​​місті, вони завжди говорять з вами про це та про те, що це означає для міста та всіх, хто тут живе.

Відносини з уболівальниками тут дуже близькі, і всі, хто народився в цьому районі, вболівають за Аталанту. Вони були важливими для нас, навіть у важкі часи. Ось чому після матчу ми пустили кубок по колу на трибунах, щоб уболівальники також могли відсвяткувати разом із нами. Без них футбол не має сенсу, тож важливо залучати їх. Вони, мабуть, завжди вдячні нам, але й ми вдячні їм.

Відсутність у фіналі через травму? Щиро кажучи, я пережив дуже важкий період. Я був сумний і розчарований, але потім я сказав собі, що маю це прийняти. Я один із лідерів команди, і мені потрібно було просто привнести трохи позитиву та бути поряд, щоб допомогти хлопцям, поговорити з ними, зробити те, що я завжди роблю, тільки не на полі. Так що це була моя роль, поговорити з хлопцями та допомогти з аналізом речей, бо врешті-решт їм довелося піти та зробити це.

Матч проти Реала — це буде фантастика. Це те, що ми заслужили, вигравши цей трофей і зігравши блискучу гру проти Леверкузена. Це вишенька на торті проти, можливо, найкращого клубу у світі. Вони були на вершині протягом багатьох років, тому можливість грати проти такої команди — це щось особливе. Ми дуже шануємо Реал Мадрид.

Ми зробимо все можливе. Це щось дуже престижне, але ми не повинні занадто тиснути на себе, а повинні просто насолоджуватися цим і робити все, що можемо. Особливо з Кіліаном Мбаппе вони стали ще сильнішими. Це фантастична команда, але ми раді бути аутсайдерами. Те саме було і з Леверкузеном, тож, можливо, це хороша роль для нас.

Те, що ми кваліфікувалися до Ліги чемпіонів – це, звичайно, дуже круто. Ми вже тричі виходили до Ліги чемпіонів із цією командою, але казка закінчувалася. А потім ми виграємо Лігу Європи і знову гратимемо у Лізі чемпіонів, а це найвищий рівень, якого можна досягти.

Ми знаємо, що нам доведеться бути ще кращими і швидшими. Це може тільки допомогти команді покращитися, і це також буде добре для Серії А. Фантастика, що нам вдалося досягти цього і продовжувати зростати, як команда", — наводить слова де Рона прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Аталанта відбудеться у середу, 14 серпня, о 22:00 за Києвом.