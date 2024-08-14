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Це перша поява 25-річного француза у футболці нової команди.

Наразі відбувається поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому зустрічаються мадридський Реал та Аталанта.

У стартовому складі мадридців вийшов нападник Кіліан Мбаппе, для якого це перший матч у складі "вершкових".

До цього 25-річний француз ще не з'являвся на полі у футболці мадридського клубу.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов з ПСЖ до Реалу цього літа на правах вільного агента.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Аталанта.