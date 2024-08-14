Це перша поява 25-річного француза у футболці нової команди.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
14 серпня 2024, 22:19
Наразі відбувається поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому зустрічаються мадридський Реал та Аталанта.
У стартовому складі мадридців вийшов нападник Кіліан Мбаппе, для якого це перший матч у складі "вершкових".
До цього 25-річний француз ще не з'являвся на полі у футболці мадридського клубу.
Нагадаємо, Мбаппе перейшов з ПСЖ до Реалу цього літа на правах вільного агента.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Аталанта.