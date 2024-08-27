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Португалець не планує починати тренерську кар'єру.

Нападник саудівського клубу «Ан-Насра» Кріштіану Роналду зізнався, чи планує він стати професійним тренером після завершення футбольної кар'єри.

"На цей час я не думаю про те, щоб стати тренером. Не бачу себе у цьому в майбутньому. Хочу займатися іншими речами, які не пов'язані з футболом, але тільки Бог знає, що чекає на нас у майбутньому", – сказав Роналду.

Нагадаємо, 39-річний Кріштіану Роналду грає за саудівський клуб із січня минулого року, коли пішов із Манчестер Юнайтед.