Португалець сім разів ставав найкращим бомбардиром турніру.
Кріштіану Роналду, gettyimages
30 серпня 2024, 10:25
Найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду на знак визнання видатних заслуг у найпрестижнішому турнірі світу удостоєний спеціальної нагороди від президента УЄФА Александера Чеферіна.
Після нагородження португалець написав допис із подякою у своїй соцмережі Х.
"Для мене велика честь здобути нагороду найкращому бомбардиру Ліги чемпіонів усіх часів. Вдячний за всю підтримку на цьому шляху! Дякую", — написав Роналду.
Колишній нападник Спортінга, Манчестер Юнайтед, Реала і Ювентуса забив у Лізі чемпіонів 140 голів за 183 матчі. Він на 11 голів випереджає Ліонеля Мессі і на 46 — Роберта Левандовські, які посідають друге і третє місця в списку найкращих бомбардирів.