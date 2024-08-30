Інше

Португалець сім разів ставав найкращим бомбардиром турніру.

Найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду на знак визнання видатних заслуг у найпрестижнішому турнірі світу удостоєний спеціальної нагороди від президента УЄФА Александера Чеферіна.

Після нагородження португалець написав допис із подякою у своїй соцмережі Х.

"Для мене велика честь здобути нагороду найкращому бомбардиру Ліги чемпіонів усіх часів. Вдячний за всю підтримку на цьому шляху! Дякую", — написав Роналду.

Колишній нападник Спортінга, Манчестер Юнайтед, Реала і Ювентуса забив у Лізі чемпіонів 140 голів за 183 матчі. Він на 11 голів випереджає Ліонеля Мессі і на 46 — Роберта Левандовські, які посідають друге і третє місця в списку найкращих бомбардирів.