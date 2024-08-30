Іспанія

Коуч пояснив причину невдач на старті сезону.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию з Лас-Пальмасом (1:1) у третьому турі Ла Ліги.

"Перший тайм був поганим. Зараз нам складно знайти правильну гру. Ми повинні триматися і трохи потерпіти, бо команда не дуже збалансована. Ми рухалися не надто швидко, і важко повертали м'яч. Це все те ж саме, що було проти "Мальорки" "Я не бачу ніяких поліпшень. Ми повинні шукати швидке рішення, і ми його знайдемо.

Ми намагаємося знайти ту міцність, яка була у нас минулого року. Зараз ми не можемо шукати виправдання, тому що календар щільний, і в неділю ми маємо ще одну гру. Я повинен чіткіше дотримуватися своєї стратегії, щоб дати футболістам ясність. Для нас все виявилося складнішим, ніж ми думали. Ми повинні працювати і зосередитись на тому, що ми повинні робити. На щастя, ці три гри показали мені багато чого з того, що не виходить.

Я помітив, що наша гра є повільною, мало мобільності. М'яч потрапляє до нападників, коли супротивник уже відступив в оборону Без м'яча нам важко діяти компактно, і ми залишаємо простір між лініями.

Не думаю, що це ментальна проблема, бо команда добре тренується. Це проблема, яка іноді трапляється у футболі, коли ви не можете знайти найкращий спосіб грати. Я не бачу недоліків щодо чи характеру", — цитує фахівця офіційний сайт "вершкових".

Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1 Відео голів