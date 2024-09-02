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Футболіст не переїде до Саудівської Аравії.

Лондонський Арсенал відхилив пропозицію Аль-Іттіхада у трансфері вінгера Леандро Троссарда, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудівський клуб пропонував 35 млн євро за гравця збірної Бельгії. Лондонці відповіди відмовою, оскільки вважають його ключовим гравцем свого проєкту, який не продається.

Тепер Аль-Іттіхад зробить пропозицію Порту про трансфер вінгера команди Вендерсона Галено.

Нагадаємо, що Арсенал узимку минулого року заплатив за Троссара 24 млн євро Брайтону.

У попередній кампанії Леандро забив 17 голів та віддав дві гольові передачі за 46 матчів.