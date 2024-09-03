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Легендарний гравець покинув збірну.

37-річний форвард Луїс Суарес завершив кар'єру у збірній Уругваю.

Луїс провів прощальну пресконференцію, на якій оголосив про це офіційно.

Суарес виступав за збірну Уругваю з 2007 року. За 17 років Луїс провів 142 матчі, забив 69 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії уругвайської збірної. У 2011 році Луїс переміг на Копа Америка.

На минулому Кубку Америки Суарес разом зі своєю командою дійшов до півфіналу, але його збірна програла Колумбії та завершила свій виступ на турнірі. Суарес провів на турнірі чотири матчі та відзначився одним забитим м'ячем.