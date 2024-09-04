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Угода з 20-річним українцем розрахована на один рік.

Фехервар на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім нападником Дніпра-1 Даніелем Ківіндою.

Угода із 20-річним українцем розрахована на один рік. У складі угорської команди футболіст виступатиме під 97 номером.

Ківінда є вихованцем Дніпра-1 і минулого сезону, який став останнім для клубу, він відіграв 12 матчів.

Наразі Фехервар, у якому виступає українець Богдан Мельник, посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.