Угода з 20-річним українцем розрахована на один рік.
Даніель Ківінда, ФК Фехервар
04 вересня 2024, 17:45
Фехервар на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім нападником Дніпра-1 Даніелем Ківіндою.
Угода із 20-річним українцем розрахована на один рік. У складі угорської команди футболіст виступатиме під 97 номером.
Ківінда є вихованцем Дніпра-1 і минулого сезону, який став останнім для клубу, він відіграв 12 матчів.
Наразі Фехервар, у якому виступає українець Богдан Мельник, посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.