Відомий французький журнал France Football оголосив список номінантів на звання найкращого чоловічого футбольного клубу, який визначиться на щорічній церемонії вручення Золотого м'яча.

До списку номінантів потрапили наступні команди:

- Боруссія Дортмунд (Німеччина);
- Жирона (Іспанія);
- Баєр Леверкузен (Німеччина);
- Реал Мадрид (Іспанія);
- Манчестер Сіті (Англія).

Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.