На нагороду претендуватимуть п'ять команд.
Артем Довбик і Віктор Циганков у матчі з Барселоною, Getty Images
04 вересня 2024, 21:12
Відомий французький журнал France Football оголосив список номінантів на звання найкращого чоловічого футбольного клубу, який визначиться на щорічній церемонії вручення Золотого м'яча.
До списку номінантів потрапили наступні команди:
- Боруссія Дортмунд (Німеччина);
- Жирона (Іспанія);
- Баєр Леверкузен (Німеччина);
- Реал Мадрид (Іспанія);
- Манчестер Сіті (Англія).
Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.