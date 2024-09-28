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Несподівана пропозиція для досвідченого іспанця.

Колишній захисник мадридського Реалу Серхіо Рамос отримав несподівану пропозицію з Єгипту. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 38-річного іспанця, який перебуває у статусі вільного агента, зацікавлений Замалек.

Також зазначається, що крім цієї пропозиції, у Рамоса є варіанти в МЛС та Саудівській Аравії.

Нагадаємо, минулого літа Рамос залишив Севілью. Минулої кампанії він провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.