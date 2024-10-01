РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
01 жовтня 2024, 12:35
Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Аль-Райяном (2:1) у Лізі чемпіонів Азії.
"Найголовніше, що команда гаразд. Для мене не важливо бути кращим чи вигравати [індивідуальні] нагороди.
Мені хочеться насолоджуватися і приносити користь своєму клубу та своїй збірній", – сказав Кріштіану.
Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср сім матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.