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Чи не лукавить португальська зірка?

Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Аль-Райяном (2:1) у Лізі чемпіонів Азії.

"Найголовніше, що команда гаразд. Для мене не важливо бути кращим чи вигравати [індивідуальні] нагороди.

Мені хочеться насолоджуватися і приносити користь своєму клубу та своїй збірній", – сказав Кріштіану.

Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср сім матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.