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Уругвайський форвард був покараний пропуском п'яти поєдинків.

Спортивний арбітражний суд CAS призупинив дискваліфікацію нападаючого Ліверпуля Дарвіна Нуньєса у збірній Уругваю. Про це повідомляє журналіст Родріго Романо.

Нагадаємо, раніше п'ять футболістів збірної Уругваю отримали дискваліфікацію за бійку з колумбійськими фанатами. Пізніше Нуньєса дискваліфікували на п'ять матчів.

Однак CAS дозволив 25-річному уругвайцю взяти участь у жовтневих матчах збірної Уругваю проти Перу та Еквадору у рамках відбірного етапу ЧС-2026.

Також додамо, що у вересні Нуньєс вже пропустив два матчі з п'яти проти Парагваю та Венесуели.