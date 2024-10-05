Уругвайський форвард був покараний пропуском п'яти поєдинків.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
05 жовтня 2024, 16:53
Спортивний арбітражний суд CAS призупинив дискваліфікацію нападаючого Ліверпуля Дарвіна Нуньєса у збірній Уругваю. Про це повідомляє журналіст Родріго Романо.
Нагадаємо, раніше п'ять футболістів збірної Уругваю отримали дискваліфікацію за бійку з колумбійськими фанатами. Пізніше Нуньєса дискваліфікували на п'ять матчів.
Однак CAS дозволив 25-річному уругвайцю взяти участь у жовтневих матчах збірної Уругваю проти Перу та Еквадору у рамках відбірного етапу ЧС-2026.
Також додамо, що у вересні Нуньєс вже пропустив два матчі з п'яти проти Парагваю та Венесуели.