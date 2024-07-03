Серед найкращих одразу чотири представники збірної Уругваю.
Ліонель Мессі, Getty Images
03 липня 2024, 21:22
Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками групового етапу Копа Америка-2024.
До кращих потрапили відразу чотири представники збірної Уругваю, а також такі особи, як Ліонель Мессі, Дарвін Нуньєс та Клаудіо Браво.
Воротар: Клаудіо Браво (Чилі).
Захисники: Даніель Муньос (Колумбія), Рональд Араухо (Уругвай), Крістіан Ромеро (Аргентина), Хон Арамбуру (Венесуела).
Півзахисники: Хамес Родрігес (Колумбія), Мануель Угарте (Уругвай), Мойзес Кайседо (Еквадор), Максиміліано Араухо (Уругвай).
Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Дарвін Нуньєс (Уругвай).
Раніше стали відомі всі чвертьфінальні пари Копа Америка-2024.