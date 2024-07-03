Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками групового етапу Копа Америка-2024.

До кращих потрапили відразу чотири представники збірної Уругваю, а також такі особи, як Ліонель Мессі, Дарвін Нуньєс та Клаудіо Браво.

Воротар: Клаудіо Браво (Чилі).

Захисники: Даніель Муньос (Колумбія), Рональд Араухо (Уругвай), Крістіан Ромеро (Аргентина), Хон Арамбуру (Венесуела).

Півзахисники: Хамес Родрігес (Колумбія), Мануель Угарте (Уругвай), Мойзес Кайседо (Еквадор), Максиміліано Араухо (Уругвай).

Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Дарвін Нуньєс (Уругвай).

Раніше стали відомі всі чвертьфінальні пари Копа Америка-2024.