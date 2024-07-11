Копа Америка

Скандальний епізод, який дуже нашкодить репутації організаторів турніру.

Збірна Колумбії в півфінальному матчі Копа Америка-2024 мінімально здолала Уругвай на шляху до фіналу.

Кубок Америки. Колумбія виборола путівку до фіналу в Уругваю

Однак після завершення цього протистояння вже ніхто не говорив про події на футбольному полі, тоді як основна увага була прикута до центральних трибун.

Там, за повідомленнями очевидців, зібрались сім’ї футболістів обох збірних, і в певний момент уболівальники Колумбії атакували представників Уругваю.

Коли це побачили учасники самої гри, то місцева поліція вже не мала жодних шансів зупинити сутичку, одним із головних учасників якої був нападник уругвайців та англійського Ліверпуля Дарвін Нуньєс.

Організатори турніру на теренах США пообіцяли провести всебічне розслідування інциденту.