Футзал

Чудовий виступ підопічних Олександра Косенка.

У рамках матчу за третє місце футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані зустрілися збірні України та Франції.

Українці раніше поступилися Бразилії, тоді як французів із півфіналу вибила Аргентина. За підсумками першого тайму сьогоднішньої зустрічі колектив Олександра Косенка мінімально вів у рахунку (1:0).

У другій половині поєдинку "синьо-жовтим" удалося збільшити свою перевагу аж до шести голів і здобути "бронзу" чемпіонату світу.

Україна — Франція — 7:1 (1:0)

Голи: Чернявський (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (30, 30, 33) — Саадаві (23).

Україна: Сухов (Савенко, 37, Ципун, 39) — Зварич, Корсун (к), Семенченко, Абакшин; Швед, Жук, Чернявський, Микитюк, Мельник, Фаренюк.

Тренер: Олександр Косенко.

Франція: Гаррос — Саадаві, Мухудін, Мохаммед, Гіріо; Локока, Бельхадж, Рамірес (к), М. Туре, М. С. Туре, Менендес, Чапче, Бендалі, Лютен.

Тренер: Рафаєль Рейно.

Нагадаємо, фінальний матч (Бразилія — Аргентина) чемпіонату світу-2024 з футзалу стартує сьогодні ж, о 18:00 за Києвом.