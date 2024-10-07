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Юнацька збірна України U-17 уже прибула до Бельгії.

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Юрій Мороз прокоментував підготовку національної команди до відбіркових матчів Євро-2025.

"Головне, що в такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, добре, що ми взагалі виступаємо, за що велике спасибі ЗСУ. Вірю, що хлопці розуміють усю важливість ситуації, статус турніру та з усією відповідальністю поставляться до цих змагань. Інакше бути не може.

Ми непогано вивчили збірні Косова та Казахстану. Розібрали й Бельгію, але з господарями ми зустрінемося в останньому турі, тож можемо за ними поспостерігати й на турнірі. Важливо, щоб наші футболісти не забували про свою силу, про свою гру.

Мабуть, Бельгія фаворит. Визначаючи фаворита на папері, ми завжди говоримо про якусь збірну як про представницю футбольної країни. Бельгія — це футбольна країна. Там хороший чемпіонат, в якому виступають якісні футболісти, у них сильні збірні на всіх рівнях.

Природно, що ми намагатимемося перемогти в кожному поєдинку, але головна наша мета — вийти до наступного раунду відбору чемпіонату Європи. Ще раз скажу, що Бельгія — фаворит, але в нас свої плани", — наводить слова Мороза прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у першому матчі Україна зіграє проти Косова (9 жовтня), після чого на неї чекають матчі з Казахстаном (12 жовтня) та Бельгією (15 жовтня).