Англія

Француз вважає, що матчів забагато.

Захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате підтримав колег, які скаржаться на перенасичений календар.

"Цією темою не слід нехтувати. У Ліверпулі не говорять із цього приводу, але я чув, що деякі клуби воліли б зберегти гравців на час міжнародної паузи у себе. Футболісти — це співробітники клубу, попри те, що збірні теж важливі. Ми повинні залишатися у формі весь сезон, але це досить важко. Якщо так буде продовжуватися, звичайно, гравці можуть збунтуватися", — сказав Конате.

Раніше Родрі заявив, що гравці близькі до страйку через перенасичений календар