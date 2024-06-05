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Досить різке висловлювання колишнього президента УЄФА.

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні розкритикував свого наступника Александера Чеферіна та президента ФІФА Джанні Інфантіно.

"Я знаю багатьох менеджерів, знав їх і раніше, але Чеферін та Інфантіно — ніхто, вони думають виключно про гроші. Вони створили нову дурну Лігу чемпіонів, у якій тепер надто багато матчів.

Я хотів би, щоб футболом керували люди з футбольним минулим. Ті, хто справді розуміється на грі. Сьогодні ж цей вид спорту знаходиться в руках менеджерів без історії та тренерів, зациклених на тактиці. Ми повинні віддати м'яч дитині, як свого часу вручили фортепіано Моцарту.

Тренери зараз вміють лише малювати на дошці схематичні малюнки, наповнені стрілками та рухами. Але футбол — це гра, то хай футболісти грають вільно», — наводить слова Платіні RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що Чеферін хоче змінити правило УЄФА та балотуватись за четвертий термін.