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36-річний фахівець раніше працював із молодіжними складами.

Бельгійський Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Давід Юбер.

Деталі угоди з 36-річним бельгійцем не розголошуються — з вересня він працював виконувачем обов'язків головного тренера.

Також зазначимо, що це перше призначення Юбера для роботи з дорослою командою – до цього він тренував лише молодь.

Після десяти турів Андерлехт набрав 17 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Бельгії. У Лізі Європи клуб має дві перемоги, шість очок і п'яте місце.