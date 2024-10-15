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15 жовтня молодіжна збірна України проведе заключний матч відбіркового циклу Євро-2025 (U-21) проти Сербії.

Матч пройде на стадіоні спортцентру ФСС у містечку Стара Пазова. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Сербія U-21 — Україна U-21:

Нагадаємо, Україна здобула вісім перемог у дев'яти матчах і вже гарантувала собі місце на Євро-2025. У матчі проти сербів вирішуватиметься доля першого місця в групі з Англією, яка в цей же час зіграє з Азербайджаном.

Молодіжний чемпіонат Європи відбудеться з 11 по 28 червня 2025 року у Словаччині.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Дмитро Ледвій (Рух), Владислав Крапивцов (без клубу).

Захисники: Іван Єрмачков (Вердер), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Володимир Салюк (Металіст 1925), Віталій Роман (Рух), Артем Смоляков (Полісся), Ілля Крупський (Ворскла).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Мельниченко, Борис Крушинський (обидва — Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — Динамo Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Яцик (Зоря), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Максим Хлань (Лехія).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).