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"Синьо-жовті" зіграють з Туреччиною.

Став відомий склад жіночої збірної України на матчі першого раунду плей-оф кваліфікації Євро-2025, де "синьо-жовтим" протистоятиме Туреччина.

Головний тренер національної команди Володимир Пятенко викликав 22 футболістки.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська (усі — Ворскла), Ольга Басанська, Леся Ольхова (обидві — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Єлизавета Молодюк, Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Ніцца).

Нагадаємо, перший матч проти Туреччини пройде в Стамбулі, 25 жовтня, а гра-відповідь, яка буде для українок номінально домашньою, відбудеться в Кишиневі 29 жовтня. Обидва матчі розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Якщо Україна зможе пройти Туреччину, то у другому раунді плей-оф зіграє проти переможця пари Греція – Бельгія.