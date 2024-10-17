Футзал

Українки були на голову сильнішими за Північну Ірландію.

Жіноча збірна України з футзалу у матчі другого туру відбірного циклу чемпіонату світу-2025 розгромила Північну Ірландію з рахунком 6:0.

Перемогу "синьо-жовтим" забезпечили голи у виконанні Кліпаченко, Бурлаченко та Ковшик, яка оформила покер.

Таким чином, Україна здобула першу перемогу у відборі після стартової поразки від Франції (1:3).

Свій наступний матч команда Олега Шайтанова проведе проти Чехії – гра пройде 19 жовтня.

Північна Ірландія — Україна 0:6

Голи: Кліпаченко, 15, Ковшик, 16, 23, 28, 38, Бурлаченко, 34.

Північна Ірландія: Харкнесс — Макмастер, Келлі, Пічі, Рі; Ньюмен, Макконнелл, Данн, Узерол, Хенніті, Белл, Маккей, Маккартні, Демпстер.

Україна: Терех — Шульга, Гриценко, Ковшик, Форсюк; Митрофанська, Кислова, Дрозд, Титова, Воловенко, Кліпаченко, Костюк, Бурлаченко.