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Представників України у топ-25 знову немає.

Авторитетне італійське видання Tuttosport опублікувало фінальний список із 25 претендентів на премію Golden Boy, яка вручається найкращому молодому гравцю до 21 року у Європі.

На жаль, у топ-25 найкращих молодих гравців не виявилося українців. До попереднього списку зі 100 гравців потрапили двоє українців із львівського Руху – захисник Богдан Слюбик та півзахисник Євген Пастух.

Топ-25 фіналістів: Ламін Ямал (Барселона), Жоау Невеш (ПСЖ), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Пау Кубарсі (Барселона), Савіньйо (Манчестер Сіті), Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), Александар Павлович (Баварія), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Йоррел Хато (Аякс), Лені Йоро (Манчестер Юнайтед), Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Дортмунд), Кенан Їлдиз (Ювентус), Крістіан Москера (Валенсія), Адам Вортон (Крістал Пелес), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Матіс Тель (Баварія), Дезіре Дуе (ПСЖ), Оскар Глух (Зальцбург), Саму Омородіон (Порту), Вільсон Одобер (Тоттенгем), Ендрік (Реал Мадрид), Самуель Мбангула (Ювентус), Андреас Шельдеруп (Бенфіка) та Ельєс Бен Сегір (Монако)

Переможця престижної премії буде визначено в листопаді, а минулого року нагороду забрав півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.