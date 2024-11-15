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Наставник аргентинської збірної поділився своїми думками після гри з Парагваєм.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував поразку своєї команди у відбірному матчі ЧС-2026 проти Парагваю (1:2).

"Я не збираюся критикувати гравців. Я тут для того, щоб підтримувати їх. Ми знали, що матч буде складним. Ми хочемо рухатися вперед і допомогти нашим новим гравцям здобути впевненість.

У першому таймі ми добре зіграли, але гол суперника на початку другого тайму все ускладнив. Потрібно привітати збірну Парагваю, вона чудово захищалася.

Ми сподіваємось повернутися на правильний шлях. Команда завжди намагається, завжди викладається на всі сто. Ми проведемо аналіз та зрозуміємо, що ми можемо зробити краще", — наводить слова Скалоні Mundo Albiceleste.

Після 11 ігор Аргентина очолює відбірковий етап ЧС-2026, набравши 22 очки. Свій наступний матч команда Скалоні проведе проти Перу. Гра відбудеться 20 листопада.