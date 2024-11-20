Ліга націй

Тренер розкритикував своїх підопічних після гри з Україною.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо прокоментував домашню поразку своєї команди в 6-му турі групового етапу Ліги націй-2024/2025 у квартеті В1 від України (1:2).

"Звісно, я незадоволений результатом. У другому таймі ми грали значно краще, ніж у першому, коли відчували труднощі. Не можна пропускати двічі за 10 хвилин. Потрібно продовжувати роботу над покращенням, бо коли команди, на кшталт Чехії чи України, забивають двічі за 10 хвилин, дуже важко повернутися в гру. Ми створюємо в цій збірній дещо особливе, тож я наразі не можу багато чого сказати.

У нас була дуже рівна група. Якби ми просто зіграли внічию, то могли бути навіть другим, тому все вирішив один гол. Ми грали проти Чехії, України, Грузії, створювали моменти. У нас гарна команда, учасник Євро-2024. Тому ми дуже засмучені [вильотом], це дуже важко як для мене, так і для гравців. Але ми створювали моменти, намагалися обіграти і Україну, і Чехію, і Грузію. Нам потрібно дотримуватися цього шляху. Це виявилося складно, але нам потрібно продовжувати рухатися далі", – резюмував Сілвіньйо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.